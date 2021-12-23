Путин заявил, что НАТО нагло обманула Россию

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на Украину.

По его словам, Россия никому не угрожает, и гарантии, как он считает, должен давать Запад.

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Мы ясно дали понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это избыточное требование – не ставить ударных систем у нашего дома? Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты", – задался вопросом российский лидер.

Он также подчеркнул, что важен не ход переговоров, а результат.

"Ни одного дюйма на восток – сказали нам в девяностые. Ну и чего? Надули. Пять волн расширения НАТО. В Румынии и Польше появляются ракетные системы. Мы, что ли, пришли? К нам пришли", – подчеркнул президент.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли договоренности, что Брюссель будет принимать участие в переговорах с Россией о гарантиях безопасности в Европе. Отмечается, что политики приняли к сведению представленные РФ предложения о механизмах обеспечения безопасности.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации.

Президент накануне напомнил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации.

