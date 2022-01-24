Зеленский призвал внешнюю разведку перейти к наступательным действиям

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской разведке пора переходить к наступательным действиям по защите национальных интересов, поскольку противостоять внешним угрозам она уже научилась. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пришло время переходить к наступательным действиям в отстаивании наших национальных интересов", – сказал Зеленский по случаю Дня внешней разведки Украины.
Он отметил, что достоверная информация о планах и действиях врага является залогом правильных управленческих решений со стороны властей, а также защищает Украину от различных манипуляций.
Глава украинского государства обратил внимание на важную роль разведчиков, которую они сыграли в вопросе газопровода "Северный поток – 2" и газовой проблематике в принципе, в переговорах нормандской четверки и обеспечении международной поддержки Украины.
"Наши граждане объединены, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас (разведчиков. – Прим. ред.) многое зависит – от правдивости информации до ее своевременности", – заключил Зеленский.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что ни готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.
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