Министр обороны Украины заявил об отсутствии угрозы эскалации со стороны России

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Угроза эскалации со стороны России на границе с Украиной отсутствует. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

По словам главы Минобороны Украины, РФ не имеет никакой ударной группировки для вероятного наступления.

"Такой угрозы не существует. Поэтому я прошу не сеять паники", – подчеркнул Резников.

Министр также отметил, что вооруженные силы Украины готовы к любому варианту развития событий и знают, как действовать в той или иной ситуации.

"Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма", – заключил Резников.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью в стране. Он попросил всех быть спокойными, поскольку никаких поводов для паники нет.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США пока не отмечают деэскалации ситуации со стороны России на границе с Украиной. Как считают американские власти, военное присутствие РФ в регионе лишь возрастает.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти США намерены своими действиями морально изничтожить Украину. Она также высказала позицию, что Вашингтон гнет свою линию на фоне попыток властей Киева снизить напряженность.