Власти Украины заверили, что не планируют военную операцию в Донбассе

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Власти Украины не планируют проводить военную операцию на востоке страны. Такое заявление сделал заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Хочу подтвердить, что Украина не имеет намерений каких-либо военных действий на оккупированных частях своей территории, не говоря уже о границе с Россией", – передает ТАСС слова дипломата.

Витренко добавил, что власти страны рассматривают только дипломатическое решение данного конфликта.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.