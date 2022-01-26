Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений – Турчак

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, партия "Единая Россия" с огромной тревогой относится к "накачиванию Украины западным летальным оружием". Он подчеркнул, что это делают практически все ведущие страны НАТО.

"Представьте себе: только в этом году и только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину. Ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое", – сказал секретарь генсовета "Единой России".

Он добавил, что страны НАТО сами не отрицают, что занимаются этим. Кроме того, на Украину в большом количестве прибывают так называемые инструкторы и кадровые военнослужащие НАТО.

Одновременно увеличивается количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях и гибнут мирные люди, добавил Турчак.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.

Позже заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко заявил, что власти Украины не планируют проводить военную операцию на востоке страны. Он добавил, что власти рассматривают только дипломатическое решение данного конфликта.