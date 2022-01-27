Реакции Путина на призывы российских депутатов помочь ДНР и ЛНР пока нет – Песков

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Владимиру Путину известно о призывах российских депутатов помочь оружием самопровозглашенным ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является для "Единой России". Сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он также ответил на вопрос, помогала ли уже Россия оружием непризнанным республикам. По словам Пескова, это что-то новое для РФ.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что власти Украины нарушают условия отвода тяжелых вооружений на юго-востоке страны. Как отметил дипломат, подобные действия вызывают недоверие у представителей ДНР и ЛНР.

До этого замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, действия украинских властей свидетельствуют о том, что они готовятся к силовому решению ситуации с ДНР и ЛНР.

На этом фоне партия "Единая Россия" обратилась к руководству РФ с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Республикам предлагается поставить военную продукцию.