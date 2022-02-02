Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отказ поставлять оружие Украине

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Германия должна изменить свою позицию относительно отказа предоставлять Украине вооружение, заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В своей статье для журнала Der Spiegel он утверждает, что ФРГ извлекла из своей истории неверные уроки, а теперь бездействует, когда речь идет именно об Украине.

"Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток – 2" и его завершению. На себя немцы работают", – заявил он.

Сикорский напомнил, что вооружение Киеву поставляют Великобритания, США и ряд небольших государств, граничащих с Россией. Он также добавил, что, по его мнению, кризису вокруг Украины частично поспособствовала внешняя политика Берлина и Парижа, которые, по словам Сикорского, нарушают правила Лиссабонского договора.

"Но вместо этого в связи с Украиной возник так называемый нормандский формат и были выработаны Минские соглашения. Франция и Германия, самые большие страны – члены ЕС возложили на себя миссию разрешения конфликта – без институтов ЕС и без участия таких стран, как Польша", – написал он.

В то же время Сикорский пожаловался, что в последние годы Варшава тратит на оборону больше, чем Берлин. Это, по его мнению, нечестно.

Ранее экс-глава внешнеполитического ведомства Польши, обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову, заявил, что Россия в лице Советского Союза была для Польши скорее "серийным насильником". Он также пригрозил, что Россия "получит по яйцам", если сунется в Польшу.