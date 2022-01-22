Глава МИД Украины заявил, что последние заявления Германии разочаровывают

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, однако ее последние заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной ими поддержкой, передает РИА Новости.

В частности, он высказался по поводу недавних заявлений ФРГ о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению РФ от SWIFT.

По словам Кулебы, все это не соответствуют уровню отношений Германии и Украины и текущей ситуации безопасности.

"Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что немецкие партнеры должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к России.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что новые поставки оружия из Великобритании на Украину в обход Германии станут откровенным унижением для Берлина.

Политолог напомнил недавний прецедент с самолетами ВВС Великобритании, когда они облетели небо над ФРГ. По мнению Романенко, это было не случайно. Маршрут в обход Германии, считает он, украинские власти разработали специально, договорившись использовать воздушное пространство Швеции, Дании и Польши.

Также эксперт уверен, что на самом деле немцы никому не запрещали летать над своей территорией, решение об отказе от полетов над Германией, по его мнению, было принято на Украине.