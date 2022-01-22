В Киеве заявили, что Украина хочет унизить Германию поставками оружия из Британии

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Новые поставки оружия из Великобритании на Украину в обход Германии станут откровенным унижением для Берлина, считает руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
Политолог напомнил недавний прецедент с самолетами ВВС Великобритании, когда они облетели небо над ФРГ. По мнению Романенко, это было не случайно. Маршрут в обход Германии, считает он, украинские власти разработали специально, договорившись использовать воздушное пространство Швеции, Дании и Польши.
Также эксперт уверен, что на самом деле немцы никому не запрещали летать над своей территорией, решение об отказе от полетов над Германией, по его мнению, было принято на Украине.
"Им (немцам. – Прим. ред.) и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят все необходимое", – написал Романенко в своей статье для издания "Главред".
Ранее Sky News сообщил, что Великобритания направила на Украину военнослужащих Армейской бригады специальных операций, чтобы обучить украинских военных использовать новые противотанковые средства, переданные Соединенным Королевством.
Согласно официальным данным Минобороны Великобритании, в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров. Ожидается, что это подразделение будет применяться в операциях по всему миру в помощь союзникам страны.
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