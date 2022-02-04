В Раде заявили, что Зеленский готовит провокацию в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

"Для Зеленского и его труппы "95 квартал", называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый – сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти. <...> Второй – совершить кровавую провокацию в Донбассе", – написал украинский парламентарий на своей странице в Facebook.

По его мнению, это может стать причиной масштабной войны на территории Украины. При этом сам Зеленский, как допустил депутат, в это время сбежит в Великобританию.

"По-моему, Зеленский выбрал второй сценарий. <...> Как бы я хотел ошибаться", – написал Кива.

Ранее президент Украины подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Документ предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч, расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат, создание 20 дополнительных бригад ВСУ, переход армии на профессиональную основу и увеличение срока службы контрактников.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что украинская разведка вывезла из Киева секретную документацию и оборудование. Уточняется, что оно было переброшено в безопасные места на западе страны. Как утверждают журналисты, подобный сигнал говорит о подготовке украинской стороны к эскалации ситуации.