Война и жир. Самые толстые армии мира

Минобороны решило отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением. Такую директиву уже разослали по всем частям, рассказал РИА Новости источник в военном ведомстве. Редакция портала Москва 24 выясняла, насколько проблема ожирения солдат и офицеров актуальна в других армиях мира.

Под угрозой увольнения из российской армии могут оказаться солдаты и офицеры с 3-й и 4-й степенями ожирения, то есть все военнослужащие, чей индекс массы тела (ИМТ) превышает 40 единиц. Например, такое значение соответствует 125−130 килограммам веса при росте 175 сантиметров. Военнослужащие-толстяки представляют серьезную проблему для армии не только из-за проблем с их физической подготовкой и здоровьем. Под нестандартные габариты не производятся экипировка и обмундирование. Очевидно, возникают проблемы и с эксплуатацией техники. Почти анекдотический случай произошел в 1990-х годах на Северном флоте: после возвращения с боевого дежурства атомного подводного ракетоносца один из мичманов не смог протиснуться в верхний рубочный люк субмарины. На свободу его пришлось извлекать через торпедопогрузочный люк при помощи крана. Впрочем, о подобных историях можно услышать и в армиях других государств.

Фото: АР/Farzana Wahidy

США: Пентагон прибавляет в весе

Американская армия на самом деле далеко не такая поджарая, как мы привыкли это видеть в американском же кино. Пентагон регулярно заявляет о проблемах, связанных с лишним весом своих военнослужащих. Так, по данным военного ведомства, около трети всех молодых людей, изъявляющих желание служить в армии, страдает от ожирения, многие набирают килограммы уже на службе. Рекордсмен по числу толстяков − Сухопутные войска, в которых доля бойцов с лишним весом, по последним данным, составляет 11%, тогда как еще в 2011 году этот показатель был на уровне 6,5%. В американских ВВС число толстяков держится на уровне 9%, на флоте этот показатель равен 6%. Марку держат разве что американские морские пехотинцы: из каждой тысячи бойцов только 25 человек страдают ожирением.

Великобритания: бойцы не могут сдать нормативы

Британские генералы также сетуют на слабую физическую форму призывного контингента: по данным последних исследований, около двух третей молодых граждан страны обладают лишним весом. Несколько лет назад в британской армии даже пришлось поднимать максимальную планку индекса массы тела, при котором допускается поступление на военную службу. Сегодня он составляет 32 пункта, а это значение подпадает под первую стадию ожирения. Результаты не замедлили сказаться. В 2013−2016 годах в британской армии проводился специальный тест по физической подготовке, в котором приняли участие 69,1 тысячи военнослужащих. 8 тысяч солдат и офицеров не прошли испытание, 3 тысячи не смогли выполнить нормативы даже со второго раза. При этом требования по физподготовке в Королевских Вооруженных силах выглядят достаточно гуманными. Например, идеальный пехотинец должен преодолевать бегом дистанцию 2,4 километра за 12 минут, тогда как в российской армии за это же время солдат первой возрастной категории должен пробежать 3 километра. Среди других причин столь незавидного положения эксперты называют высокую загруженность бойцов сидячей работой и сокращение числа инструкторов Армейского корпуса физической подготовки.

Фото: АР/Maya Alleruzzo

Германия: слишком много пива

Бундесвер сегодня считается одной из самых тучных армий мира. По официальным данным, более 40% бойцов страдает от избыточного веса, у 8,5% солдат диагностировано ожирение. Что интересно, эти показатели оказались выше, чем у гражданского населения той же возрастной группы. Лишний вес немецких солдат в специальном докладе немецкого парламента был назван одной из главных причин, почему несущие службу в Афганистане военнослужащие с трудом справляются со своими обязанностями. Одна из причин ожирения солдат − чрезмерное употребление пива. Так, например, в 2007 году 3500 немецких военнослужащих из состава антиталибской коалиции выпили около 1,7 миллиона пинт пива (850 тысяч литров).

Польша: толстых − большинство

Абсолютный рекорд по числу толстяков сегодня принадлежит Войску польскому. По данным исследования, проведенного в 2016 году специалистами Военного института гигиены и эпидемиологии, от избыточного веса и ожирения страдает 60% военнослужащих. Цифры настолько впечатлили правительство, что власти запустили специальный проект по оздоровлению солдат и офицеров, на который из госбюджета выделили 8,5 миллиона евро. В рамках проекта среди солдат будут пропагандировать подвижный образ жизни, из рациона военнослужащих будут исключены вредные продукты в пользу здорового питания.