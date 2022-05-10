Байден заявил, что у России в настоящий момент нет выхода из кризиса на Украине

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Президент США Джо Байден на встрече с представителями Демократической партии заявил, что у России в настоящий момент нет выхода из кризиса на Украине.

"И я пытаюсь понять, что нам с этим делать", – цитирует американского лидера Reuters.

При этом Байден назвал действия Владимира Путина расчетливыми. По его мнению, российский лидер планировал разделить НАТО и Европейский союз.

Ранее Владимир Путин заявил, что результаты военной специальной операции на Украине будут достигнуты. Президент отметил, что российские военнослужащие действуют в Донбассе "мужественно, героически, профессионально".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

