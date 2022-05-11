В Кремле заявили, что Путин не собирается вводить военное положение в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этого в планах нет", – приводит ТАСС его слова.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что информация о планах ввести в России военное положение не соответствует действительности, сценарии этих сообщений написаны "за океаном".

Парламентарий подчеркнул, что сообщения о введении военного положения в РФ являются провокацией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.