СК РФ установил виновных в обстрелах населенных пунктов ДНР и ЛНР

Следственный комитет России установил виновных в обстрелах Донецка, Горловки, Первомайска и других населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Фигурантами уголовных дел стали двое украинских военнослужащих, которые отдавали приказы о применении артиллерии по гражданским объектам. Речь идет о периодах с 18 по 19 мая и с 24 февраля по 3 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

