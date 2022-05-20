В МО РФ заявили об оборудовании ВСУ опорного пункта в детской больнице в Краматорске

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в детской больнице № 3 в Краматорске украинскими военными оборудован опорный пункт.

"В Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике № 3 (улица Дружбы, дом 19б) оборудован опорный пункт ВСУ, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях удерживаются персонал поликлиники и пациенты, при этом тяжело больные дети, в том числе онкобольные и инсулинозависимые, не имеют возможности своевременно получить медицинскую помощь", – сообщил он.

Мизинцев добавил, что батальонами территориальной обороны Украины также были оборудованы огневых позиций в школах Авдеевки, Конотопа, Славянска.

Ранее Михаил Мизинцев заявил, что Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не были даны оценки фактам использования украинскими националистами медицинских учреждений.

Ситуация обострила после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

