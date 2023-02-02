Фото: depositphotos/lkpro

Иран возложил на Израиль ответственность за атаку на объект Минобороны в Исфахане, сообщает ТАСС.

По словам постпреда исламской республики при ООН Амида Саид Иравани, об этом свидетельствует предварительное расследование. Обращаясь к генеральному секретарю ООН и председателю Совбеза всемирной организации, он подчеркнул, что действия "этого сионистского режима" нарушают международное право и осуждаются.

Иравани отметил, что у Ирана есть законное право обеспечивать свою национальную безопасность и жестко отвечать на любые угрозы или правонарушения со стороны Израиля. Также постпред Ирана призвал СБ ООН осудить воинственные заявления израильских властей.

Ранее член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини пообещал, что власти страны отреагируют на атаку по объекту в Исхафане. Он также оценил намеки о возможной причастности Украины к попытке нападения на военный объект в Иране. Он заявил, что местные власти занимают позицию, "созвучную гегемонии Запада".

Мощный взрыв на складе с боеприпасами в Исфахане произошел в ночь на 29 января из-за атаки беспилотников. Позднее стало известно, что силы безопасности Ирана определили производителя дронов и другие важные для расследования детали.

Эксперт оценил ситуацию с атакой беспилотников на завод боеприпасов в Иране

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!