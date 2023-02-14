04:45Политика
Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на 10 млрд долларов – СМИ
Фото: depositphotos/erik3804
Администрация президента Соединенных Штатов работает над одобрением бюджетной помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов. Об этом пишет The Washington Post.
По информации издания, США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе. Кроме того, примерно в те же сроки Вашингтон введет новые антироссийские санкции.
Как отмечает издание, американские власти в преддверии годовщины начала спецоперации на Украине стремятся избежать любых признаков того, что решимость западных союзников в вопросе поддержки Киева ослабла.
3 февраля министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов.
Как уточнил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, в рамках нового пакета помощи Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, высокоточные ракеты, снаряды для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракеты для РСЗО HIMARS.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи Украине, заявил, что Вашингтон не видит границ, стремясь нанести России стратегическое поражение, а передача Киеву все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США.
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