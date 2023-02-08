США втянули НАТО в конфликт на Украине ради прибыли от продажи оружия – СМИ

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США втянули НАТО в конфликт на Украине ради получения выгоды от продажи оружия. Об этом пишет обозреватель Тунджа Бенгин в своей статье для турецкой газеты Milliyet.

"США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой от США", – написал Бенгин.

По его мнению, конфликт на Украине выгоден Вашингтону в контексте рекламы своего вооружения. Бенгин заявляет, что США видят в НАТО организацию, отвечающую экономическим интересам страны.

"Двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире", – пишет обозреватель.

Бенгин считает, что США не хотят меньшего и напоминает, что с момента начала спецоперации России продажи американского вооружения бьют все рекорды.

Однако, по мнению обозревателя, накачка Европы оружием может сулить расширение конфликта. По его мнению, ситуация может обостриться до стадии глобальной войны, подобной Второй мировой.

Ранее сообщалось, что Польша закупит у США системы HIMARS на 10 миллиардов долларов. Польша запросила у США 18 установок РСЗО, 468 зарядных модулей и 45 ракет ATACMS. Кроме того, в сделку войдут запчасти и тренировочные ракеты.

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