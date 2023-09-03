У Красной площади открыли горельеф в честь Парада Победы 24 июня 1945 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У Красной площади состоялось торжественное открытие горельефа в память о Параде Победы 24 июня 1945 года. Торжественная церемония прошла под эгидой Ассамблеи народов Евразии совместно с Российским союзом ветеранов. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии открытия памятной доски присутствовали внучка маршала Советского Союза Георгия Жукова Галина Панкратьева и племянник маршала Советского Союза Константина Рокоссовского Евгений Силин. Они назвали открытие горельефа "важной страницей исторической памяти России".

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов отметил, что памятник будет напоминать великое прошлое нашей страны молодому поколению.

"Установка горельефа реализует инициативу именно гражданского общества нашей страны. Это является еще одним свидетельством возрастания роли гражданского общества и его институтов, выработке и реализации государственной национальной политики", – отметил на церемонии открытия горельефа председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Открытие мемориального горельефа приурочено ко Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, который празднуется 3 сентября.

Ранее в Луганске торжественно открыли мемориальный комплекс Защитников Донбасса, созданный Российским военно-историческим обществом. В церемонии открытия мемориала приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ВРИО главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.