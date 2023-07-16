Путин проведет заседание Наблюдательного совета "АНО Россия – страна возможностей"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" и, возможно, посетит один из российских регионов, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", видео выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Также российский лидер планирует провести совещание с членами правительства.

Ранее Путин в День памяти и скорби зажег свечу памяти у мемориала "Скорбящая мать" в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Ожидалось, что президент осмотрит несколько залов и экспозиций музея, среди которых зал всенародного исторического проекта "Лица Победы", зал Памяти и скорби, экспозиции "Zаветам Vерны" и "Битва за Москву. Первая Победа!".