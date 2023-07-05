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07:15

Транспорт

Президент РФ поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы России

Президент РФ поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы России

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Поток туристов, едущих в Крым из других российских регионов, могут направить по альтернативным маршрутам, в объезд Краснодарского края и Крымского моста.

Идею открыть транспортный коридор через новые российские территории озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания у Владимира Путина. Президент идею поддержал, но призвал не торопиться и продумать все вопросы, связанные с безопасностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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