ФНС и ФССП будут обмениваться информацией для защиты прав мобилизованных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ будут обмениваться сведениями для дальнейшего обеспечения прав и интересов мобилизованных россиян для приостановки исполнительного производства по взысканию задолженностей.

Как сообщается на сайте правительства России, изменения, которые необходимо было внести для дальнейшей работы между службами, утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно закону, мобилизованные, которые в данный момент находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), могут подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию банковских задолженностей и других долгов с граждан, указано в сообщении.

Передача информации из ФНС в ФССП позволит осуществлять более оперативное подтверждение статуса мобилизованного, а также их право на приостановку исполнительного производства, добавили в кабмине.

Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ирина Андриевская заявляла, что участникам СВО спишут долги по кредитам в случае получения инвалидности I группы или смерти. При этом взыскание долгов судебными приставами в таком случае прекращается в том числе и с семьи военнослужащего, и с его поручителей.

Помимо этого, участники СВО и их родственники могут оформить кредитные каникулы, причем задним числом, начиная с 21 сентября 2022 года. ЦБ РФ, в свою очередь, дополнительно контролирует банки и МФО, чтобы не допустить нарушений прав заемщиков-военнослужащих, добавила она.



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