В Чечне не исключили причастность спецслужб Запада в нападении на Милашину и Немова

Фото: ТАСС/Сергей Бабинец

В ситуации с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова прослеживается почерк западных спецслужб, считает министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он назвал данный случай экстраординарным для республики. Правоохранителям предстоит узнать причины этой провокации и установить ее зачинщиков, отметил Дудаев. Он задался вопросом, кому это может быть выгодно, если это не нужно ни чеченцам, ни республике, ни властям.

Министр предположил, что мотивом может быть раздувание судебного процесса вокруг жены экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой, на который ехали Милашина с Немовым. Однако, отметил Дудаев, на фоне спецоперации на Украине нельзя убрать такой вариант, как вмешательство спецслужб Запада. По его мнению, авторы сценария нападения преследовали цель дискредитации страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.

Министр подчеркнул, что чеченские правоохранительные органы сделают все для установления заказчиков и исполнителей этого инцидента.

"Вместе с тем, вызывает недоумение реакция ряда общественных деятелей, которые усиленно раздувают эту тему. Все бы ничего, но когда Милашина на протяжении многих лет оскорбляла десятки тысяч наших бойцов, которые, кстати, сегодня в зоне СВО защищают безопасность и целостность России, мы от этих общественников не наблюдали такой бурной ответной реакции", – написал он.

Между тем МВД по Чеченской Республике организовало проверку по факту нападения на Милашину и Немова. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, которые имеют отношение к этой ситуации, передает сайт ведомства.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказал, что Немова и Милашину чартером доставят в Москву. Он уточнил, что медики не зафиксировали у пострадавших противопоказаний для перелета. Со слов Немова, добавил Цгоев РИА Новости, во сколько прибудет борт информации нет, однако он уже вылетел.

4 июля стало известно об избиении Немова и Милашиной в Грозном. В столицу республики они прибыли для присутствия на вынесении приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Ее адвокатом выступал сам Немов. Злоумышленники обрили журналистку и жестоко избили, а адвоката ударили ножом.

Глава Команды против пыток (ранее – Комитет против пыток, был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался) Сергей Бабинец рассказал, что нападавшие своими действиями напомнили представителю СМИ о написанных ею материалах и другой деятельности. По его словам, пострадавшим также угрожали оружием.

Член СПЧ РФ Александр Брод заявил, что в связи с ситуацией он обратится в Генпрокуратуру. Помимо этого, он отправил информацию об этом в Союз журналистов РФ и аппарат полпреда президента в СКФО.

Ситуацию также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили об инциденте. Песков призвал организовать проверку по факту нападения.

В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову расследовать ситуацию с нападением.

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне