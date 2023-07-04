Елена Милашина рассказала о нападении в Чечне

телеграм-канал "Команда против пыток" (ранее – "Комитет против пыток", был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался)

Журналистка Елена Милашина рассказала о нападении на нее и адвоката Александра Немова в Грозном, видеокадры с ней опубликованы в телеграм-канале Команды против пыток (ранее – "Комитет против пыток", был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался)

По ее словам, при избиении Немова злоумышленники говорили, что он "слишком много здесь защищает", хотя, по их мнению, никому защита в Чечне не нужна.

Милашина рассказала, что у Немова сложилось впечатление, что кто-то из участников избиения летел с ними на самолете. Посадку, по ее словам, задержали, затем зашли два человека и сели рядом с адвокатом.

"Отъехали (от аэропорта. – Прим. ред.) метров 500. Нас нагнали три машины, в каждой машине не меньше четырех человек. Вытащили таксиста из машины, нас вверх головой. Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу проткнули ножиком", – отметила она.

Милашина уточнила, что через какое-то расстояние машина заглохла. После этого ее и Немова затащили в овраг и начали избивать, в этом участвовало не менее 10–12–15 человек. Они облили ее зеленкой, обрили.

"Ран нет, это ушибы. <...> Били полипропиленовыми трубами, которыми обычно в Чечне бьют задержанных. <...> Убедилась, что оружие мощное", – сказала женщина.

Журналистка подчеркнула, что нападающие понимали свои "возможности и ограничения". Их задачей было получение паролей. Когда у них это не вышло, они сказали посчитать до ста, уткнули в землю, заставили поесть этой земли и ушли, заключила Милашина.

Утром 4 июля Немов и Милашина были избиты неизвестными в Грозном, в который они прибыли для присутствия на вынесении приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, так как ее адвокатом выступает Немов. На данный момент их состояние оценивается как тяжелое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил установить личности нападавших.

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне