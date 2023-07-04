Омбудсмен Северной Осетии рассказал о состоянии Милашиной и Немова после нападения в Чечне

Фото: телеграм-канал "Команда против пыток"

Состояние журналистки Елены Милашиной и юриста Александра Немова медики оценивают как тяжелое, если появится необходимость, то они будут направлены в Москву, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Об этом сообщает ТАСС.

"Ситуация очень нехорошая. Адвокат и журналист оказались в достаточно тяжелом состоянии. Журналистка Милашина – в более тяжелом, по словам врачей, у нее переломаны пальцы. Адвокат был доставлен с ножевым ранением ноги", – сказал он.

Цгоев добавил, что в данный момент Милашиной и Немову оказывается вся необходимая медицинская помощь, помимо обследования они также беседуют с сотрудниками полиции.

Омбудсмен, цитируя врачей больницы, отметил, что пострадавшие могут быть доставлены спецбортом в Москву в случае, если показания врачей будут свидетельствовать об ухудшении состояния.

"Пока решается этот вопрос. С Еленой (Милашиной. – Прим. ред.) тяжелее общаться, она в тяжелом состоянии", – резюмировал он.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что любые незаконные действия, которые несут угрозу жизни и здоровью россиян, необходимо пресекать, а виновных – наказывать.

Она добавила, что направила обращение руководителю Следственного управления по Чеченской Республике СК РФ Виталию Волкову, в котором попросила прокурора республики провести проверку для возбуждения уголовного дела и взять ситуацию на контроль.

"Любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан России должны быть пресечены, а виновные найдены и наказаны", – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что к ситуации в том числе присоединились Цгоев и омбудсмен Чеченской Республики Мансур Солтаев, они помогают оказывать помощь журналистке и адвокату.

Утром 4 июля стало известно, что Немов и Милашина были избиты неизвестными в Грозном, в который они прибыли для присутствия на вынесении приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, так как ее адвокатом выступает Немов.

Руководитель Команды против пыток (ранее – Комитет против пыток, был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался) Сергей Бабинец отмечал, что напавшие, аргументируя свой поступок, якобы напоминали журналистке о написанных ею материалах и прочей деятельности, которой она занималась. Он добавил, что пострадавшим в том числе угрожали оружием.

Член СПЧ РФ Александр Брод сообщил, что обратится в Генпрокуратуру в связи с нападением. Он также направил информацию об этом в Союз журналистов РФ и аппарат полпреда президента в СКФО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации, он также призвал провести проверку в связи с нападением.

Между тем Солтаев заявлял, что инцидент является диверсией и провокацией против региона. Он сопроводил Милашину в Северную Осетию, а затем вернулся назад в Чечню.

В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову.



Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне