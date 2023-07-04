Омбудсмен Чечни назвал нападение на Милашину диверсией и провокацией против республики

Фото: телеграм-канал "Новости Осетии"

Нападение неизвестных на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном является диверсией и провокацией против Чечни, заявил омбудсмен республики Мансур Солтаев.

"Вызвал уполномоченного по правам человека республики в Северной Осетии, передал дальнейшего здоровья Милашиной. Ее полностью обследовали, все нормально. Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Солтаев сопроводил пострадавших в Северную Осетию. Соответствующее поручение дала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, Милашиной во время нападения сломали пальцы.

Утром 4 июля в Сети появилась информация о том, что неизвестные избили Немова, который выступает адвокатом жены экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой, а также сотрудницу "Новой газеты" Милашину. Пострадавшие приехали в Грозный, чтобы присутствовать при вынесении приговора Мусаевой.

Как уточнил руководитель Команды против пыток (ранее – Комитет против пыток, был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался) Сергей Бабинец, напавшие якобы напоминали журналистке о написанных ею материалах и другой ее деятельности, например о поездках на различные суды. Бабинец подчеркнул, что пострадавшим в том числе угрожали оружием.

Член СПЧ РФ Александр Брод заявлял, что обратится в Генпрокуратуру в связи с нападением. Он также направил информацию об этом в Союз журналистов РФ и в аппарат полпреда президента в СКФО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации. Песков призвал провести проверку в связи с нападением.