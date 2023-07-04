В СЖР назвали неприемлемым нападение на корреспондента Милашину в Чечне

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В Союзе журналистов России (СЖР) изучают ситуацию с нападением на корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину, считают любые нападения на журналистов неприемлемыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СЖР Владимира Соловьева.

"Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался", – сказал Соловьев.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения об избиении адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистки Елены Милашиной. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.

Утверждается, что в результате нападения у Милашиной сломаны пальцы. Журналистка несколько раз теряла сознание и сейчас находится в нетранспортабельном состоянии.

Жена экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Зарема Мусаева была арестована 22 января 2022 года в Нижнем Новгороде. Ее доставили в Грозный для проведения допроса.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что действия силовиков проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". При этом он добавил, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции.

После ареста жены Янгулбаев с дочерью уехал из России. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. Обвинительный приговор Мусаевой должны огласить 4 июля.

Ранее уголовное дело о призывах к терроризму также возбудили против сына Янгулбаева. В полиции пояснили, что в настоящее время правоохранители ведут розыск подозреваемого. Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.