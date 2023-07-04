Суд приговорил супругу экс-судьи Чечни Янгулбаева к 5,5 года колонии

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Суд в Грозном приговорил супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии по делу о насилии в отношении сотрудника полиции и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – огласил приговор судья.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

В конце января 2022 года полиция доставила жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.

Позднее МВД по Чеченской Республике сообщило, что в отношении сына бывшего федерального судьи – правозащитника Ибрагима Янгулбаева – возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по решению суда.

4 июля в Сети появилась информация об избиении адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистки Елены Милашиной, которые прибыли в Грозный на оглашение приговора фигурантке дела.

Ситуацию с нападением на корреспондента назвали неприемлемой в Союзе журналистов России. В свою очередь, член Совета по правам человека Александр Брод заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру в связи с нападением на журналистку.