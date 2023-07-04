Правозащитник рассказал о состоянии Милашиной после нападения в Чечне

Фото: телеграм-канал "Команда против пыток"

Руководитель Команды против пыток (ранее – Комитет против пыток, был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался) Сергей Бабинец рассказал, что журналистка Елена Милашина, которую избили в Чечне, в данный момент не может даже сидеть. Об этом сообщает РБК.

Бабинец отметил, что побывал в больнице, куда были доставлены Милашина и адвокат Александр Немов. По его словам, неизвестные били их ногами, руками и применяли полипропиленовые трубы.

Также напавшие якобы напоминали Милашиной о написанных ею материалах и другой ее деятельности, например о поездках на различные суды. Бабинец подчеркнул, что журналистке и адвокату в том числе угрожали оружием.

"Оба сильно избиты, Немов сидит в инвалидной коляске, с трудом передвигается. Елена Милашина не может даже сидеть. Обоих очень сильно избили люди в черных балаклавах", – рассказал он.

Бабинец добавил, что во время нападения Немова ударили чем-то острым, предположительно, это мог быть нож. Врачи наложили ему швы.

Бабинец выразил мнение, что нападение связано с профессиональной деятельностью пострадавших.

Милашину на машине скорой помощи доставят в Беслан Республики Северная Осетия, ее безопасность будет полностью обеспечена, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"По моему поручению в больницу к Милашиной в Грозном приехал уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. В настоящее время Милашина на скорой помощи транспортируется в Беслан", – передает ее слова "Интерфакс".

Москалькова добавила, что журналистка будет находиться в безопасности, а расследование произошедшего продолжится.

"Однако инцидент исчерпанным считать нельзя, он должен быть тщательно расследован, а виновные – понести наказание", – подчеркнула омбудсмен.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов отметил, что намерен направить запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову по поводу нападения на журналистку и адвоката.

"Со своей стороны сегодня же направлю запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову", – написал Попов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что произошедшее является "вопиющим случаем", который нельзя допускать по отношению к журналистам и активистам вне зависимости от их политических взглядов. Замглавы комитета ГД напомнил, что Грозный является одним из самых безопасных городов РФ и таковым должен оставаться дальше.

Ранее в Сети появилась информация о том, что неизвестные избили Немова, который выступает адвокатом жены экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой, а также сотрудницу "Новой газеты" Милашину. Пострадавшие приехали в Грозный, чтобы присутствовать при вынесении приговора Мусаевой.

Член СПЧ РФ Александр Брод заявлял, что обратится в Генпрокуратуру в связи с нападением на Милашину и Немова. Он также направил информацию об этом в Союз журналистов РФ и в аппарат полпреда президента в СКФО.

По словам Москальковой, Милашиной во время нападения сломали пальцы. Также омбудсмен сообщила, что уже обратилась по поводу инцидента в управление СК РФ по Чечне, к прокурору республики и омбудсмену Мансуру Солтаеву.

