Кадыров поручил установить личности напавших на Милашину и Немова

Фото: ТАСС/Сергей Бабинец

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил установить личности злоумышленников, которые ранее напали в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

"Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем", – написал он в своем телеграм-канале.

Во вторник, 4 июля, стало известно об избиении Немова и Милашиной в Грозном, в который они приехали для присутствия на вынесении приговора жены экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой. Ее адвокатом выступал сам Немов.

Руководитель Команды против пыток (ранее – Комитет против пыток, был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался) Сергей Бабинец, в свою очередь, заявил, что злоумышленники своими действиями якобы напомнили представителю СМИ о написанных ею материалах и другой деятельности. По его словам, пострадавшим также угрожали оружием.

Член СПЧ РФ Александр Брод рассказал, что на фоне нападения обратится в Генпрокуратуру. Он направил данные об этом в Союз журналистов РФ и в аппарат полпреда президента в СКФО.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимиру Путину сообщили об инциденте. Представитель Кремля призвал организовать проверку по этой ситуации.

Кроме того, омбудсмен Чеченской Республики Мансур Солтаев выразил мнение, что инцидент представляет собой диверсию и провокацию против региона. Он сопроводил Милашину в Северную Осетию, а после вернулся обратно в Чечню.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову расследовать ситуацию с нападением.

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне