Путин поручил максимально задействовать паромы для ликвидации заторов на Крымском мосту

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Владимир Путин поручил по максимуму задействовать паромы для улучшения транспортной ситуации на подъездах к Крымскому мосту. Перед этим глава государства заслушал доклад главы Минтранса РФ Виталия Савельева, который затрагивал в том числе и этот вопрос.

"Я как раз и хотел спросить (про паромы. – Прим. ред.) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы", – цитирует президента ТАСС.

Российский лидер не исключил и использования средств Минобороны РФ для перевозок через Керченский пролив. Савельев, в свою очередь, отметил, что на паромную переправу планируется дополнительно поставить еще один паром. Всего же будет задействовано шесть паромов.

В продолжение обсуждения транспортного коллапса Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву вместе с профильными ведомствами, а также МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части потока в Крым через новые регионы РФ.

"У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами. <...> Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать", – подытожил президент.

Многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края в минувшую субботу. Для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

Тем не менее протяженность очереди из автомобилей продолжала увеличиваться. Утром 3 июля она достигала 13 километров. А уже утром вторника, 4 июля, сократилась до четырех километров.

Тем временем со стороны полуострова ситуация в эти дни была значительно лучше. Например, накануне длина затора составляла порядка 200 метров. Во вторник его удалось полностью ликвидировать.



Затор на подъезде к Крымскому мосту сократился до четырех километров