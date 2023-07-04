Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области перекрыли в южном направлении из-за ДТП

Фото: vk.com/m4dononline

В Воронежской области движение перекрыли на трассе М-4 "Дон" в сторону Новороссийска из-за столкновения большегрузов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Автодора".

"На 687-м километре трассы М-4 произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Проезжая часть в направлении Новороссийска перекрыта", – говорится в сообщении.

На данный момент в районе аварии дежурят оперативные службы. Отмечается, что для автомобилистов организован проезд на альтернативный маршрут в районе 671-го километра трассы.

Ранее сообщалось о ликвидации затора на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова. Очередь в среднем больше не превышает шести машин. Между тем со стороны Кубани утром 4 июля протяженность затора достигала четырех километров.



Затор на подъезде к Крымскому мосту сократился до четырех километров