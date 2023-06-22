Путин зажег свечу памяти в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Владимир Путин в День памяти и скорби зажег свечу памяти у мемориала "Скорбящая мать" в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, сообщает ТАСС.

Ожидается, что президент осмотрит несколько залов и экспозиций музея, среди которых зал всенародного исторического проекта "Лица Победы", зал Памяти и скорби, экспозиции "Zаветам Vерны" и "Битва за Москву. Первая Победа!".

Экскурсию для главы государства проведет директор музея Александр Школьник.

Ранее Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 22 июня является днем 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Глава государства склонил голову в память о погибших героях, храбро защищающих Родину во время войны.

В столице прошла акция "Линия памяти", которая посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В память о каждом дне войны на Крымской набережной зажгли 1 418 свечей. По традиции первый огонь зажег участник ВОВ. Акция проводится в Москве уже в девятый раз.

День памяти и скорби отмечают в России 22 июня