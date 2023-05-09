Почти 60 памятников Великой Отечественной войны отремонтируют в столице до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 60 памятников, посвященных истории и героям Великой Отечественной войны, планируется отремонтировать в столице в 2023 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянов, всего на территории города насчитывается больше 900 памятников, из них более 400 посвящены событиям ВОВ.

Он отметил, что есть специальный план по их сохранению. Работы, которые позволяют содержать памятники в хорошем состоянии, проводятся регулярно.

Сейчас продолжается начатый в 2022 году ремонт трех обелисков – памятников павшим в Великой Отечественной войне. Эксперты тщательно обследовали монументы и разработали проекты их ремонта.

В ходе работ монументы расчистят и промоют специальными средствами, после чего заделают и укрепят межблочные швы, устранят сколы и восстановят утраченные элементы, отремонтируют плиты площадок, приведут в порядок надписи, заменят подсветку.

В этом году уже восстановили обелиск 11 воинам, павшим в годы ВОВ. Он установлен на Боровском шоссе недалеко от здания школы №1347. В ходе работ отремонтировали бетонное основание памятника и мемориальную табличку из гранита, а также привели в порядок ограждение.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 14 тысяч семейных реликвий собрали с начала акции "Москва – с заботой об истории". По словам градоначальника, жители столицы начали приносить в центры семейные архивы. Также туда поступили материальные свидетельства послевоенной мирной жизни, куда вошли граммофонные пластинки, сумочка-клатч и деревянные коньки артели "Горький".

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