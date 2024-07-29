Директор центра "Авангард" Дарья Борисова встретилась с участниками проекта "Политкухня"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова встретилась со студентами – участниками молодежного проекта "Политкухня" и ответила на их вопросы, сообщает Агентство "Москва".

"Как член общественного совета Северного административного округа я начала реагировать на ряд запросов по обращениям граждан. <…> Уже они получили отклик, находятся в работе", – рассказала Борисова студентам об одном из направлений своей деятельности.

Также она обозначила направления, которым, по ее мнению, необходимо уделить внимание. Борисова добавила, что много лет своей работы посвящает этим темам – социальным вопросам, которые, по ее словам, "так или иначе на повседневной составляющей затрагивают любую сферу нашей деятельности".

"Это будет касаться сфер образования, молодежной политики, сохранения исторической памяти, культурного наследия, поддержки семьи, материнства и детства", – добавила она.

"Политкухня" – это проект студенческих парламентских клубов, которые существуют в Москве с 2017 года. На сегодняшний день в них принимают участие около 50 столичных вузов. Основное направление их работы – это проведение развивающих тренингов и лекций с общественными деятелями, политиками и руководителями. Участники проекта – студенты московских вузов, которые хотят построить карьеру в сфере государственного управления.

Ранее депутаты предложили сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. Изменения предлагается внести в статью 40 закона "Об образовании в РФ". Исключением из бесплатного проезда станут поездки на маршрутном и легковом такси. Эта мера позволит создать студентам-очникам равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования, уточняется в пояснительной записке.