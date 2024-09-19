Презентация программы по нутрициологии пройдет в центре "Моя карьера" 23 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Презентация программы "Специалист по здоровому питанию" пройдет 23 сентября в специализированном центре занятости "Моя карьера". Мероприятие организовано "Серебряным университетом" в рамках проекта "Московское долголетие", передает портал мэра и правительства столицы.

Москвичи старшего поколения – одна из востребованных категорий соискателей на рынке. Столичная служба занятости предоставляет им широкие возможности для самореализации, в том числе предлагает изучить нутрициологию, рассказал первый заместитель директора службы занятости населения Москвы и руководителя центра "Профессии будущего" Роман Никитин.

По его словам, обучение по программе "Специалист по здоровому питанию" начнется в октябре в Московском городском педагогическом университете. В финале все участники получат диплом государственного вуза. Запись на обучение доступна на сайте.

Продолжительность программы – полгода. Она включает в себя восемь модулей, состоящих из теоретических и практических занятий, а также стажировок. Для лучшего освоения профессии на время всего курса за слушателями закрепят наставников и экспертов.

Участники программы узнают об основах нутрициологии, роли воды в энергетическом обмене, соотношении белков, жиров и углеводов, а также научатся составлять индивидуальные планы питания, учитывая различные потребности.

Все успешно завершившие обучение москвичи получат диплом о профессиональной переподготовке. После окончания программы и прохождения собеседования выпускники смогут проводить лекции о здоровом питании и личные консультации.

Ранее открылась регистрация на новый экскурсионный маршрут "Нестарый Арбат" для участников "Московского долголетия". Он посвящен истории самой известной пешеходной улицы Москвы и тем долгожителям, чьи биография и творчество были связаны с ней. Экскурсии будут проходить в 10:00 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Их проводят участники "Московского долголетия", прошедшие обучение в "Серебряном университете" и освоившие новую специальность.