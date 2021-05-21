Песков рассказал о борьбе с фейками в России

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Фейк-ньюс применяются против России как оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в стране борются с фейками. Кроме того, по его словам, утверждения ковид-диссидентов являются "вредными фейками".

Представитель Кремля добавил, что сконструированные и сознательные фейки используют как оружие, способное спровоцировать беспорядки в любой стране, а также манипулировать рынками.

"Помимо фейк-ньюса, мы сейчас стоим на пороге новой угрозы, более страшной: дипфейков", – добавил представитель Кремля.



Ранее Песков заявил, что "Северный поток – 2" находится на завершающем этапе. Изменение позиции США по санкциям против него не создает лишних препятствий.

В то же время он назвал положительным сигналом отказ Вашингтона от введения санкций в отношении проекта.