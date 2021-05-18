Песков рассказал о летнем отпуске Путина

Фото: kremlin.ru
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах президента РФ Владимира Путина на летний отпуск. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам пресс-секретаря главы государства, полноценно отдохнуть российский лидер не сможет, так как отсутствовать много дней ему не позволяет должность.
"Отпускных планов у него нет, как правило, он какими-то урывками, используя выходные дни, он отдыхает летом", – отметил Песков.
Он также уточнил, что о конкретных местах, где собирается отдыхать президент, ему неизвестно.
В начале мая СМИ подсчитали, что за последний год у российского лидера было 59 выходных дней. С 7 мая минувшего года по 7 мая 2021 года глава государства работал 306 дней, причем за это время он выполнил 737 дел без учета работы с документами и переездов.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбравшим местом отдыха курорты России.
Он уточнил, что увеличить продолжительность отпуска можно для граждан, у которых есть оплаченная туристическая путевка или оплаченная гостиница в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней.
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