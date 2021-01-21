В Генпрокуратуре рассказали о фейках про COVID-19

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Генеральная прокуратура РФ в 2020 году направила 400 требований о блокировке доступа к недостоверной информации, 150 из которых были связаны с фейками о распространении COVID-19, сообщает RT.
"Чаще всего выявлялись публикации о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертв; о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан; о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни", – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что в последнее время набирают популярность псевдодокументальные видео, в приводятся различные конспирологические теории о коронавирусе. Кроме того, в Сети выявлялись мошеннические ресурсы, через которые можно было приобрести поддельные пропуска для перемещения по Москве и другим регионам, а также сайты, осуществлявшие незаконное взыскание штрафов за нарушение самоизоляции.
По данным Генпрокуратуры, распространение фейков о коронавирусе достигло пика в марте, апреле и мае прошлого года.
Ранее Лига безопасного интернета обнаружила случаи мошенничества в Сети, которые касаются продажи вакцин от коронавирусной инфекции. Отмечается, что есть и случаи мошенничества, связанные с продажей неких вакцин от COVID-19, в том числе иностранных. Кроме того, злоумышленники предлагали купить поддельные справки от отсутствии коронавируса.
Более восьми тысяч фейков о COVID-19 было выявлено в соцсетях с начала апреля
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