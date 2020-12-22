10:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Видеохостинг YouTube стал лидером по распространению фейков в России в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
"Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube", – рассказали специалисты ведомства, уточнив, что чаще всего недостоверная информация (60%) была связана с коронавирусной инфекцией.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что в целом иностранные интернет-площадки медленнее российских реагируют на решение ведомства по удалению некорректной информации. Отмечается, что в России это происходит в течение нескольких минут.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более тысячи фейков о коронавирусе за 2020 год. Чаще всего в фейках сообщалось об умышленном распространении коронавируса через вакцинацию и тестирование.
Недостоверная информация также поступала о продаже поддельных лекарств от COVID-19 и о ложной статистике заболеваний и смертности. К тому же Роскомнадзором фиксировались мошеннические сайты, на которых людям предлагали приобрести фальшивые пропуска и справки.
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