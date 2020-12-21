В Роскомнадзоре назвали число выявленных за год фейков о COVID-19

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Роскомнадзор заблокировал более 1 тысячи фейков о коронавирусе за 2020 год, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ограничение доступа производилось на основе требований Генпрокуратуры РФ. Чаще всего в фейках сообщалось об умышленном распространении коронавируса через вакцинацию и тестирование.

В ведомстве подчеркнули, что подобная недостоверная информация также поступала о продаже поддельных лекарств от COVID-19 и о ложной статистике заболеваний и смертности. К тому же Роскомнадзором фиксировались мошеннические сайты, на которых людям предлагали приобрести фальшивые пропуска и справки.

Член Общественной палаты, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что фейков о COVID-19 было гораздо больше.

По ее словам, только с октября по 10 декабря в России обнаружили 6 631 пример недостоверной информации. Что касается весеннего периода, то с апреля до конца мая, отметила Мизулина, в РФ зафиксировали 8 206 фейков.

"Получается, более 14,5 тысячи примеров недостоверной информации. Нам продолжают до сих пор приходить ответы от правоохранительных органов по весенней волне", – подчеркнула Мизулина.

Она заявила, что проблема заключается в слабой фильтрации социальными сетями недостоверной информации. В то же время в "Одноклассниках" сообщили, что на их платформе имеется специальная лента, в которой собраны лишь правдивые сведения о коронавирусе. Представители социальной сети подчеркнули, что в нее входят новости из 150 федеральных и региональных СМИ.

"Также совместно с коллегами из Роспотребнадзора мы регулярно мониторим набирающие популярность публикации и проверяем их на достоверность фактов", – отметили в "Одноклассниках", добавив, что очевидные фейки блокируются соцсетью.

Во "ВКонтакте" также сообщили, что однотипная информация от ботов о коронавирусе постоянно мониторится и удаляется из соцсети. В администрации сайта подчеркнули, что ведется работа над слежкой за сообщениями от пользователей и регуляторов, которые фиксируют фейки о COVID-19.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель всероссийского движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук подчеркнул, что все население невозможно обеспечить достоверной информацией. Он отметил, что официальные порталы в интернете не имеют охвата всего населения, равно как и телевизор.

"Ложная информация путает людей и не дает выработать правильные привычки. Это касается формирования осознанного отношения к ношению масок. Часть людей верит фейкам, что маски не помогают", – заявил Савчук.

Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый подчеркнул роль западных стран в распространении ложной информации о коронавирусе. По его словам, в Минобороны сообщили о том, что на Западе будут проводить кампанию по дискредитации российской вакцины.

Круглый выразил тревогу, что такая информация может провоцировать недоверие к отечественным препаратам. В связи с этим сенатор призвал не поддаваться на провокации и воспринимать вакцину как большое благо.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что прививка "Спутник V" стала объектом негативной информационной атаки по политическим причинам. В организации подчеркнули, что в интернете начали появляться недостоверные сведения о вакцине.