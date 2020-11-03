В Общественной палате предложили создать Росфейкнадзор

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В России предложили создать Росфейкнадзор. Соответствующую инициативу озвучил первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

По его словам, только за 2020 год эксперты выявили около 25 тысяч фейков.

"И это только выявленных, по которым мы принимали какие-то меры", – приводит заявление Малькевича РИА Новости.

Зампред пояснил, что основными темами фейков стали коронавирус, Конституция, единый день голосования. Малькевич подчеркнул, что измерить объемы распространения лжесвидетельствований сложно, что является серьезным вызовом.

"Общество к нему не готово, к противостоянию", – отметил Малькевич, заявив о необходимости создания органа, который будет заниматься выявлением фейков.

Ранее в СМИ появилась информация о формировании базы данных гостей ночных клубов, которые должны пойти на принудительную самоизоляцию в случае выявления COVID-19 у одного из них. Власти Москвы назвали данные сообщения не соответствующими действительности.