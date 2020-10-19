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Москва 24

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Технологии

13:26

В РФ появился сервис проверки информации в СМИ, соцсетях и телеграм-каналах

технологии

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В России появился сервис, с помощью которого можно проверить достоверность информации, которая представлена в СМИ и социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, сервис Fakecheck.ru запустили бывшие журналисты "Ведомостей" Дмитрий Казьмин и Максим Товкайло.

"Сервис работает в формате независимого фактчекера, создан на средства основателей, не действует в интересах государственных, политических или общественных организаций. Миссия сервиса – защита общества, бизнеса и каждого человека от фейков, манипуляции и мошенничества в интернете", – приводит агентство сообщение создателей платформы.

Казьмин и Товкайло утверждают, что в основе сервиса лежит методика, разработанная на базе правил фактчекинга в деловых СМИ и рекомендаций International Fact-Checking Network. Она позволяет убедиться в достоверности информации не только в СМИ, но и в соцсетях, телеграм-каналах и так далее.

В России активно ведется борьба с появлением недостоверной информации в интернете. В апреле Генеральная прокуратура выявила фейки о коронавирусе в пяти регионах России.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации, касающейся коронавируса. Согласно ему, обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.

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