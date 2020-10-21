Власти Москвы назвали фейком базу данных гостей клубов и принудительную изоляцию для них

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщения в СМИ о формировании базы данных гостей ночных клубов, которые должны пойти на принудительную самоизоляцию в случае выявления COVID-19 у одного из них, являются фейком.

Об этом сообщил ТАСС глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что имеющие QR-коды для входа в развлекательные заведения не попадают в специальную базу, а их данные не передают Роспотребнадзору.

"Данные посетителей обезличены, с помощью QR-кодов становятся известны только их номера мобильных телефонов, на которые впоследствии придет СМС, если вдруг рядом находился человек, у которого будет подтвержден коронавирус", – заявил Немерюк.

Он добавил, что москвичи после посещения ночного заведения не будут постоянно получать уведомления о заболевших коронавирусом гостей, пришедших туда в тот же вечер. По словам главы департамента, информация о зараженных COVID-19 поступит в случае потенциального контакта в пределах 14 дней.

"Если коронавирус будет выявлен у человека, например, на 10-й день после посещения клуба, то другие гости получат уведомление об этом. Если между посещением клуба и подтверждением вируса пройдет более 14 дней, уведомлений другим гостям не придет", – сказал Немерюк.

С 19 октября в Москве заработал онлайн-сервис для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений. На входе в него сканируется QR-код, а также требуется указать номер телефона и подтвердить его с помощью кода из СМС. Кроме того, для регистрации можно воспользоваться авторизацией через учетную запись портала mos.ru.

Комментируя введенную в ночных клубах систему "чек-ин", Сергей Собянин отметил, что она необходима для того, чтобы не допустить их закрытия при дальнейшем росте заболевших коронавирусом. Он подчеркнул, что таким образом можно будет очертить круг зараженных COVID-19 и не допустить дальнейшего его распространения.