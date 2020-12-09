В РФПИ сообщили об информационных атаках на "Спутник V" по политическим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вакцина против COVID-19 "Спутник V" оказалась объектом негативной информационной атаки в России и за рубежом по политическим причинам. Об этом говорится в заявлении РФПИ, сообщает РИА Новости.
"Первая зарегистрированная в мире вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" стала объектом негативной информационной атаки в РФ и за рубежом по конкурентным или политическим причинам", – заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Как уточнили в организации, в СМИ порой появляются недостоверные сведения о характеристиках препарата, разработанного в РФ.
Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции.
В России за сутки выявили 26 190 случаев заражения коронавирусом
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