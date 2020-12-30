Мурашко рассказал о "цифровой пандемии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многие страны столкнулись с проблемой "цифровой пандемии", построенной на фейках о COVID-19. При этом России удалось минимизировать эту проблему, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Это заблуждения, дезинформация и так далее. Это то, что удалось победить", – сказал министр здравоохранения РФ в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что в России эти проблемы удалось свести к минимуму.

"Мне кажется, у нас в стране это было сделано очень четко. Понятно, что какие-то факты вбросов дезинформации, разных мнений, заблуждений, они появлялись, но всегда можно было узнать, а что же истина", – подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной, однако в последнюю неделю наблюдается снижение числа активно болеющих пациентов примерно на 4%.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал свыше 1 тысячи фейков о коронавирусе за 2020 год.

Чаще всего в фейках сообщалось об умышленном распространении коронавируса через вакцинацию и тестирование. Подобная недостоверная информация также поступала о продаже поддельных лекарств от COVID-19 и о ложной статистике заболеваний и смертности.