В России запустят цифровой генетический паспорт пациента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России создают генетические профили пациентов, начиная с новорожденных. Об этом он сообщил во время встречи со студентами Уральского государственного медицинского университета.

По его словам, в цифровом генетическом паспорте будет информация о геномном секвенировании.

"Сейчас у нас стартует еще один проект, когда в том числе у новорожденного делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт – оцифрованный генетический паспорт человека", – пояснил он.

Мурашко добавил, что сейчас система здравоохранения идет по пути профилактической направленности и раннего выявления.

Ранее главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил, что для развития медицинской реабилитации в России необходимо включить ее в систему обязательного медицинского страхования и организовать систему подготовки профильных кадров.