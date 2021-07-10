В России выявили 25 082 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 25 082 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Выявлено активно 3 124 (12,5%) эпизода заболевания без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 5 694 новых случая, в Московской области – 2 487, в Санкт-Петербурге – 1 978, в Нижегородской области – 527, в Воронежской области – 423.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 758 300 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Чувашия и Республике Татарстан – по 0,21%.

За последние сутки по стране подтверждено 752 смерти из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 142 253 человека.

Также за последние 24 часа были выписаны по выздоровлении 17 750 пациентов. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 182 837 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе сохраняется возможность введения локдауна. Эта мера будет реализована в том случае, если городские предприятия не выполнят требования о вакцинации от коронавируса 60% своих сотрудников.