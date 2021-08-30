Система образования столицы готова к началу учебного года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Система образования Москвы готова к приему детей и началу учебного года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам градоначальника, власти продолжают совершенствовать систему образования: строить, реконструировать, оснащать школы новым оборудованием, новыми технологиями.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября противоэпидемические меры в российских школах будут усилены, добавив, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет.

Кравцов подчеркнул, что детей в школы будут пускать и без прививки от коронавируса. Обязательное прохождение вакцинации для этого не требуется.

