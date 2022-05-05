Трамваи перестанут ходить в Медведково с 7 мая по выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи перестанут следовать в Медведково с 7 мая по выходным. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"Маршрут № 17 в эти дни будет укорочен: трамваи будут ходить от остановки "Останкино" до комбината "Лира", – говорится в сообщении.

Вместо трамваев для пассажиров организуют автобус № 017 от главного входа ВДНХ до остановки "Медведково".

Изменения в графике следования трамваев связаны с ремонтом трамвайных путей. Он проводится лишь в выходные, когда пассажиров меньше. По будням трамваи будут следовать по своему обычному маршруту.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля по 13 мая трамваи не будут ходить между станцией метро "Красносельская" и Андроньевской площадью из-за ремонта и строительства инфраструктуры МЦД. Ограничения затронут трамваи № 24, 45 и 50. Вместо последнего из них продлевается маршрут следования трамвая № 13 от станции МЦД Каланчевская.

